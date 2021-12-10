Ночь на пятницу в столице стала самой холодной в этом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 10 декабря в столице стала самой холодной в текущем сезоне, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки -15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы. В области холоднее всего было жителям Клина, где температура опустилась до -24,1.

"Такие температуры на 7–10 градусов ниже средних показателей метеостатистики, что является аномалией. Мало того, это даже на несколько градусов холоднее, чем положено в самые морозные сутки года, которые в Москве приходятся на 31 января", – отметил синоптик.

Тишковец считает, что результаты минимальной температуры еще не окончательные, они могут оказаться еще ниже. До этого такие морозы метеорологи фиксировали в начале марта текущего года.

"Ночь на субботу также будет аномально морозной. И лишь с воскресенья холод станет медленно отступать и в начале следующей недели температура вернется в свое климатическое русло", – добавил метеоролог.

В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что в последующие дни температура будет только расти, а уже к началу следующей недели в столицу придет оттепель.

