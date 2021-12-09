Москва готовится к снежной и холодной зиме – Бирюков

Городские службы готовятся к холодной и довольно снежной зиме. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в Москве достаточно снегоуборочной техники. Всего – более 10 тысяч единиц, а также машины, которые вывозят снег. Так, последствия недавней метели в столице ликвидировали менее чем за двое суток.

Бирюков добавил, что противогололедные материалы, которые используют в городе, безопасны и имеют необходимые лицензии. Кроме того, по словам заммэра, все столичные коммуникации ежегодно обновляют на 2,5–3%, а на случай сбоев у коммунальщиков готовы резервные схемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.