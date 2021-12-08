На ВДНХ пройдет онлайн-конференция, посвященная 80-летию Битвы за Москву

Фото: Н. Грановский. 1943–1944 годы. Главархив Москвы
В пятницу, 10 декабря, на ВДНХ состоится научно-практическая онлайн-конференция "Мы беспощадный путь к Берлину открыли Битвой за Москву", посвященная 80-летию со дня сражения.
Мероприятие, организованное столичным комитетом общественных связей и молодежной политики, пройдет в павильоне № 57 "Россия – моя история". В конференции примут участие историки, представители поискового движения Москвы и военно-исторических организаций.
В первой части конференции выступят спикеры с докладами, посвященными теме исторического сражения. Вторая часть будет состоять из выступлений по общей тематике "Битва за Москву глазами практиков" в формате свободного обсуждения.
Ранее министерство обороны РФ рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной армии под Москвой зимой 1941 года. Материалы опубликованы в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".
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