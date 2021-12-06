МНПЗ не остановил работу и снабжал фронт горючим во время Битвы за Москву – историк

Столичная промышленность отметила 80-летие Битвы за Москву

В декабре в Москве отмечают годовщину битвы за Москву: 80 лет назад Красная армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта. Вклад в победу внесли и столичные промышленные предприятия, например Московский нефтеперерабатывающий завод, который продолжил работать, даже когда враг подступал к городу.

"Когда немцы увязли под Москвой, вот этого Блицкрига не получилось, а 4–5 декабря Красная армия перешла в наступление, выяснилось, что топлива и горюче-смазочных материалов у немцев катастрофически не хватает, а советские войска имеют большое преимущество, потому что есть Московский НПЗ, который героическими усилиями не остановил работу завода ни на один день и продолжал снабжать фронт горючим", – сообщила историк нефтяной отрасли Мария Славкина.

Один из ветеранов производства МНПЗ Николай Панков рассказал, что наливали бочки и вывозили на фронт.

"Говорят, что были случаи, когда танки непосредственно приезжали на завод и заправлялись. Бомбили завод в основном, как правило, в ночное время – с 10 вечера до 4 часов утра. Первоначально с самолетов сбрасывали на парашютах осветительные бомбы, затем – осколочные. В это время было очень тяжело", – рассказал Панков.

За труд и отвагу в военное время коллектив предприятия получил множество наград.

Как отметил глава управы района Капотня Игорь Давидович, Московский НПЗ важен не только для Москвы в целом, но и для самого района в частности, поскольку многие местные жители являются его работниками или потомками заводчан. Горожане часто посещают сквер нефтяников, а в 2020 году МНПЗ еще и отреставрировал памятники воинам-нефтяникам, который представляет собой стеллы, с увековеченными на них именами героев.

Накануне Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой. В поздравительной телеграмме мэр отметил доблесть бойцов Красной армии, народных ополченцев, партизан, тружеников тыла и других защитников города.

