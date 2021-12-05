Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной контрнаступления советских войск под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В поздравительной телеграмме мэр отметил доблесть бойцов Красной армии, народных ополченцев, партизан, тружеников тыла и других защитников города.

"В суровом декабре 1941 года наш город стал для врага неприступной крепостью, от стен которой начался долгий и тяжелый путь на Берлин. Дорогие ветераны, память о вашем подвиге передается от сердца к сердцу, из поколения в поколение. Для всех нас вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине", – отметил Собянин.

Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В ходе операции немецко-фашистские захватчики были отброшены на сотни километров от столицы.

Ранее министерство обороны РФ рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной армии под Москвой зимой 1941 года. Материалы опубликованы в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".