В России зажгли первую новогоднюю ель

Фото: instagram.com/nikolaev_aisen
Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В церемонии приняли участие губернатор региона Айсен Николаев, местный властелин холода Чысхаан и Дед Мороз из Великого Устюга.
"Сегодня на календаре 1 декабря, зима официально вступает в свои права, начинается она с Якутии. <...> В этот день мы зажигаем огни новогодних елок и передаем эстафету другим городам нашей необъятной страны", – отметил Николаев.
Ранее сообщалось, что цены на искусственные новогодние ели в текущем году выросли на 30%. Представитель торговой сети "Ашан" отметил, что закупочная стоимость искусственных елей в этом году увеличились на 20%. Совладелица ретейлера "Максидом" Мария Евневич добавила, что отпускные цены в среднем повысились на 15%.
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