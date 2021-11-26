Елочные базары откроются в Подмосковье 2 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Названа дата открытия первых елочных базаров в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В этом году открытие елочных базаров запланировано на 2 декабря. Все они будут оформлены в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье" с праздничным красочным ограждением и освещением", – говорится в сообщении.

Специальные торговые точки будут продавать отечественные ели, пихты и сосны. В ассортименте также представят импортные деревья, букеты из веток и лапник.

Основная торговля елями к Новому году начнется в Московской области с 20 декабря. В совокупности жителям будут доступны 260 точек на территории 49 муниципальных образований.

По словам доцента базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светланы Казанцевой, в России отмечается рост цен на искусственные ели. Этот процесс эксперт объяснила проблемами с поставками из-за пандемии коронавируса.

