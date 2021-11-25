В Петербурге выбрали главную новогоднюю ель для Дворцовой площади

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В начале декабря в Санкт-Петербург планируют доставить главную новогоднюю ель, которую нашли в Приозерском районе Ленинградской области. Украшать дерево будут не позднее 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова.
"Елка была выбрана по тем же характеристикам, что и в прошлом году: чтобы была не менее 30 метров, и на Дворцовой нам поставить не менее 25 метров, должна быть с прямым стволом с достаточным количеством веток, и чтобы ее легко было демонтировать из леса техникой, не повреждая другие деревья", – рассказал Чистяков.
Он пояснил, что дата привоза ели будет зависеть от погодных условий и различных согласований. По его словам, к 20 декабря она должна быть в полной готовности. Как и в прошлом году, украшения на елке будут в ретро-стиле. Рядом с ней оборудуют несколько фотозон.
Всего по городу, помимо настоящих елей на Дворцовой, Петербург украсят 67 искусственных.
Ранее доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева рассказала о росте цен на искусственные ели в РФ.
Эксперт предупредила, что стоимость данной категории товаров выросла примерно на 20–25 процентов относительно показателей 2020 года. Покупать украшение к Новому году следует заранее.
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