В России подорожали искусственные ели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева рассказала о росте цен на искусственные ели в РФ, передает Агентство "Москва".

Эксперт предупредила, что стоимость данной категории товаров выросла примерно на 20–25 процентов относительно показателей 2020 года. Покупать украшение к Новому году следует заранее.

"Цена на искусственную елку в настоящий момент колеблется от 500 рублей за дерево размером 50 сантиметров до почти 230 тысяч рублей за ель высотой 4,5 метра", – уточнила Казанцева.

Самыми популярными доцент назвала искусственные деревья высотой 180–210 сантиметров. Их стоимость в среднем составляет пять тысяч рублей.

По словам Светланы Казанцевой, уже сейчас в интернет-магазинах фиксируется повышенный спрос на искусственные ели. В середине ноября 2021 года интерес к данному товару вырос в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

Что касается живых елей, то их стоимость варьируется в пределах от 1 до 24 тысяч рублей. Игрушки на дерево можно приобрести за сумму от 10 рублей до 13 тысяч рублей – цена формируется в зависимости от материала, размера и способа изготовления.

Ранее стало известно, когда будет срублена главная новогодняя ель страны, которую установят на Соборной площади Кремля. 90-летнюю ель из Щелкова срубят 14 декабря. Ее высота составляет примерно 28 метров.