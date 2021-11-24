В России подорожали искусственные ели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева рассказала о росте цен на искусственные ели в РФ, передает Агентство "Москва".
Эксперт предупредила, что стоимость данной категории товаров выросла примерно на 20–25 процентов относительно показателей 2020 года. Покупать украшение к Новому году следует заранее.
"Цена на искусственную елку в настоящий момент колеблется от 500 рублей за дерево размером 50 сантиметров до почти 230 тысяч рублей за ель высотой 4,5 метра", – уточнила Казанцева.
Самыми популярными доцент назвала искусственные деревья высотой 180–210 сантиметров. Их стоимость в среднем составляет пять тысяч рублей.
По словам Светланы Казанцевой, уже сейчас в интернет-магазинах фиксируется повышенный спрос на искусственные ели. В середине ноября 2021 года интерес к данному товару вырос в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.
Что касается живых елей, то их стоимость варьируется в пределах от 1 до 24 тысяч рублей. Игрушки на дерево можно приобрести за сумму от 10 рублей до 13 тысяч рублей – цена формируется в зависимости от материала, размера и способа изготовления.
Ранее стало известно, когда будет срублена главная новогодняя ель страны, которую установят на Соборной площади Кремля. 90-летнюю ель из Щелкова срубят 14 декабря. Ее высота составляет примерно 28 метров.
Москву украшают к Новому году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: