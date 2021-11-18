Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Главную новогоднюю елку страны срубят 14 декабря 2021 года, сообщает Агентство "Москва".
Дерево отправят на Соборную площадь Московского Кремля. Согласно требованиям, она должна быть не менее 25 метров высотой, а возрастом – не более 120 лет.
В этом году Соборную площадь украсит 90-летняя ель, найденная в Щелкове. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров.
Главную елку России выбирают сразу по нескольким параметрам: форме, объему хвои, состоянию лап и внешнему виду. Еще одним критерием является место, где растет дерево. К ели должен быть легкий подъезд для техники.
Ранее россиянам рассказали, какие подарки нельзя дарить на Новый год. В год Тигра нельзя дарить ножи, ножницы и штопор, так как эти предметы могут принести проблемы на весь год.
Также плохой идеей для презента станут духи, косметика для волос и мелкие подарки. Нельзя также дарить сумки и пустые кошельки, такие подарки несут финансовые проблемы и бедность в дом.
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