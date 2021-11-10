Главной новогодней елкой России станет 90-летняя ель из Щелкова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель из подмосковного Щелкова. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова ТАСС.

Дерево обнаружили в деревне Новопареево. По словам Крыловой, ель высотой 28 метров, а ее диаметр составляет 56 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров.

Главную елку России выбирают сразу по нескольким параметрам: форме, объему хвои, состоянию лап и внешнему виду. Еще одним критерием является место, где растет дерево. По словам Крыловой, к ели должен быть легкий подъезд для техники.

Ранее россиянам рассказали, какие подарки нельзя дарить на Новый год. В год Тигра нельзя дарить ножи, ножницы и штопор, так как эти предметы могут принести проблемы на весь год.

Также плохой идеей для презента станут духи, косметика для волос и мелкие подарки. Нельзя также дарить сумки и пустые кошельки, такие подарки несут финансовые проблемы и бедность в дом.

