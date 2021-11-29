Россиян предупредили об опасности новогодних елок

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Из-за сильного ветра новогодние ели могут падать на людей, а праздничные конструкции – загораться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В ВНИИ уточнили, что каждый год в разных городах России фиксируются случаи травматизма взрослых и детей от падения на них елок из-за сильного ветра или возгорания праздничных конструкций из-за нарушения требований безопасности при использовании пиротехники.

Падения новогодних елей из-за сильных порывов ветра были зафиксированы в прошлом году в Вологде, Воронеже, Владивостоке, Иванове, Иркутске, Костроме, Петрозаводске, Рязани и Санкт-Петербурге.

Во избежание подобных ситуаций, по словам начальника института Максима Бедило, специалистам следует проводить проверки конструкций, в частности тех декораций, которые установлены в местах массового скопления горожан.

"Рекомендуем уполномоченным органам власти муниципальных образований, заинтересованным органам РСЧС организовать обследования праздничных декораций на предмет надежности их крепления, принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха людей в период подготовки и проведения новогодних праздников", – говорится в сообщении.

Ранее не Поклонной горе завершили монтаж двадцатиметрового новогоднего шара. Конструкция состоит из 176 тысяч светодиодов, а ее вес достигает 35 тонн. В настоящее время монтируются крупные декоративные конструкции, в том числе световые тоннели и арки в центральной части города. В общей сложности в городе установят свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций.