Новогодние декорации установят в Москве к середине декабря

В столице начали устанавливать праздничные декоративные конструкции и новогодние ели, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы завершатся до середины декабря.

"Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение", – сказал Бирюков.

В настоящее время монтируются крупные декоративные конструкции, в том числе световые тоннели и арки в центральной части города. В общей сложности в городе установят свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.