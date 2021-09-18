В Москве пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями стали доступнее технологичные операции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве увеличилась доступность высокотехнологичных операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Ключевое направление развития московского здравоохранения – это повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. В рамках этого направления в городе появляется и используется инновационное оборудование, а специалисты имеют возможность постоянного качественного обучения новейшим методикам лечения", – заявил замглавы Депздрава Алексей Токарев.

Специалист добавил, что за первые 6 месяцев 2021 года в городе выполнили более 21,2 тысячи высокотехнологичных сердечно-сосудистых операций, что превышает показатели тех же периодов за последние 10 лет.

Столичные специалисты делают операции при врожденных заболеваниях сердца и сосудов, в том числе у детей, проводят имплантацию кардиовертера-дефибриллятора у больных с тяжелой сердечной недостаточностью, а также реализуют разные виды протезирования.

Подобные вмешательства доступны пациентам клинических больницах имени И.В. Давыдовского, С.П. Боткина, М.П. Кончаловского, Н.И. Пирогова, С.С. Юдина, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ряде других учреждений города – всего более 20.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в столице не будут сокращать объемы плановой медицинской помощи. Градоначальник также подчеркнул, что по итогам 2021 года этот показатель вернется на допандемийный уровень.