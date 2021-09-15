Чек-ап в "Здоровой Москве" прошли более 200 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 200 тысяч человек прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва", свыше 60% из них – горожане трудоспособного возраста, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Комплексное обследование в "Здоровой Москве" позволяет предотвращать возникновение серьезных заболеваний и помогает многим жителям столицы вовремя получить необходимую медицинскую помощь", – заявила Ракова.

Она пояснила, что наиболее часто выявляемым отклонением является несоответствие антропометрических показателей нормам, в частности увеличенный вес тела и объема талии. Такие проблемы были выявлены у 28% пациентов.

"Более чем у 22% пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18% посетителей – уровень глюкозы, более чем у 14% прошедших чек-ап – артериальное давление. Еще одна распространенная проблема – избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям", – сказала Ракова.

Она пояснила, что при выявлении тех или иных отклонений пациентам назначают дополнительные исследования, часть которых можно пройти в павильоне. В частности, при превышении индекса массы тела врачи посетителям назначают анализ крови на липидный спектр и диагностику состава тела с помощью измерения электрического сопротивления – биоимпедансометрию.

"После диспансеризации при необходимости пациента сопровождают специалисты телемедицинского центра. Посетители, которым необходимы дополнительные обследования или консультации, не остаются без внимания", – заключила вице-мэр.

Ранее стало известно, что Минздрав совместно с Минцифры протестирует применение телемедицинских сервисов для постановки диагноза и назначения лечения пациентам. В Москве, по словам Сергея Собянина, число онлайн-консультаций телемедицинского центра достигло отметки в 1,3 миллиона.

