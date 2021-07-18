Более 1,3 млн онлайн-консультаций по COVID-19 провели в телемедицинском центре – Собянин

15:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 1,3 миллиона онлайн-консультаций по коронавирусу провели специалисты столичного телемедицинского центра с момента его открытия в марте 2020 года, сообщил Сергей Собянин.
"В марте прошлого года мы открыли телемедицинский центр для работы с пациентами с ковидом, которые наблюдаются на дому. За это время врачи провели более 1,3 миллиона онлайн-консультаций", – написал мэр Москвы в Twitter.
Собянин отметил, что до 200 специально подготовленных врачей работают круглосуточно и без выходных, давая москвичам рекомендации. Они имеют доступ к электронной медкарте и видят сопутствующие заболевания и риски в каждом индивидуальном случае.
"За время пандемии они накопили большой опыт дистанционной работы. <...> Если человеку становится хуже, вызывают скорую", – пояснил он.
Также градоначальник напомнил, что пройти вакцинацию в Москве можно в 119 поликлиниках, а также в павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг и других местах.
Ранее Собянин сообщил, что количество вновь выявляемых заражений коронавирусом в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. Мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице остается непростой, однако каждую новую неделю в городе фиксируется все меньшее количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций.
В Москве за сутки выявили 4 357 случаев COVID-19
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