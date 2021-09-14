В России протестируют применение телемедицинских сервисов для постановки диагноза

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав совместно с Минцифры протестирует применение телемедицинских сервисов для постановки диагноза и назначения лечения пациентам. Это следует из дорожной карты "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", которую утвердил кабмин.
"Проведение эксперимента по применению для постановки пациентам диагноза (назначения лечения) телемедицинских сервисов в рамках законодательства об экспериментальных правовых режимах", – указано в документе.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что специалисты столичного телемедицинского центра провели свыше 1,3 миллиона онлайн-консультаций по коронавирусу с момента его открытия в марте 2020.
Мэр отметил, что до 200 специально подготовленных врачей работают круглосуточно и без выходных, давая москвичам рекомендации.
"Жизнь в большом городе": цифровизация медицины
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