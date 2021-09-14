Более двух миллионов медицинских манипуляций провели в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более двух миллионов различных медицинских манипуляций провели в павильонах "Здоровая Москва" за время их работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о таких манипуляциях, как, например, взятие крови, измерение внутриглазного давления, тест на холестерин. Руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный рассказал, что, помимо этого, проведено более 900 тысяч манипуляций в рамках дополнительных исследований, не входящих в федеральный стандарт диспансеризации, а более 450 тысяч – в рамках расширенного обследования для переболевших коронавирусной инфекцией.

Москвичи, столкнувшиеся с коронавирусной инфекцией, могут проверить здоровье спустя 60 дней после выздоровления. В павильонах им проведут спирометрию, биохимический анализ крови на семь показателей, тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации D-димера в крови. При необходимости они также получат направление в поликлинику на рентгенографию органов грудной клетки.

Если в ходе обследования у пациента обнаружат отклонения или факторы риска, то с ним свяжется врач городского телемедицинского центра для записи на дальнейшие обследования.

Перед приемом москвичи могут заранее заполнить анкету в электронной медицинской карте в разделе "Моя диспансеризация в парке" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Павильоны "Здоровая Москва" работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. При себе посетителям необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.

Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.