Обследование после коронавируса прошли больше 50% посетителей павильонов "Здоровая Москва"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Дополнительные обследования для переболевших COVID-19 в последние почти четыре недели провели более 50% посетителей павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Проведение обследования в парках себя полностью оправдало: оно помогает комплексно оценить состояние здоровья после болезни и при наличии показаний получить направление на дополнительное обследование к соответствующим специалистам", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Если в ходе обследования у пациента обнаружат отклонения или факторы риска, то с ним свяжется врач городского телемедицинского центра для записи на дальнейшие обследования.
Перед приемом москвичи могут заранее заполнить анкету в электронной медицинской карте в разделе "Моя диспансеризация в парке" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Павильоны "Здоровая Москва" работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. При себе посетителям необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.
Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.
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