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Общество

10:27

Обследование после коронавируса прошли больше 50% посетителей павильонов "Здоровая Москва"

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Дополнительные обследования для переболевших COVID-19 в последние почти четыре недели провели более 50% посетителей павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Проведение обследования в парках себя полностью оправдало: оно помогает комплексно оценить состояние здоровья после болезни и при наличии показаний получить направление на дополнительное обследование к соответствующим специалистам", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Если в ходе обследования у пациента обнаружат отклонения или факторы риска, то с ним свяжется врач городского телемедицинского центра для записи на дальнейшие обследования.

Перед приемом москвичи могут заранее заполнить анкету в электронной медицинской карте в разделе "Моя диспансеризация в парке" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Павильоны "Здоровая Москва" работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. При себе посетителям необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.

Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.

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