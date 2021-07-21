Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 началась в 67 регионах РФ. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Министр также отметил, что в 29 российских регионах подобную диспансеризацию пока не рекомендовано проводить из-за эпидситуации.

Ранее Мурашко сообщил, что пациенты, перенесшие коронавирус, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр.

По его словам, переболевшим будут приходить приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли им помощь или госпитализация.

Также министр здравоохранения рассказал, что в России создают генетические профили пациентов, начиная с новорожденных. По его словам, в цифровом генетическом паспорте будет информация о геномном секвенировании.

