Минздрав России обновит рекомендации по лечению коронавируса

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В России изменят схему лечения от коронавируса, соответствующие изменения в рекомендации готовит министерство здравоохранения. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение", – сказал специалист.

Чуланов отметил, что основной группой риска остаются пациенты старше 65 лет, но тяжело переносят инфекцию и молодые люди. Кроме того, высокая смертность от COVID-19, по его словам, наблюдается среди пациентов с сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы.

"Сейчас в связи с новым сценарием развития заболевания мы уже поняли, что нам нужно пойти на более раннее упреждение его неблагоприятного течения. Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше. Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара", – добавил Чуланов.

В начале июля Минздрав утвердил порядок, согласно которому граждане, перенесшие коронавирус, получат приоритет при направлении на углубленную диспансеризацию.

Помимо этого, министерство здравоохранения выпустило новую версию методических рекомендаций по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. Отмечается, что документ разработала рабочая группа, состоящая из ведущих экспертов в области акушерства и гинекологии, а также педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний.