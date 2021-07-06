Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным с COVID-19

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Министерство здравоохранения выпустило новую версию методических рекомендаций по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. Соответствующий документ направлен в российские регионы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что рекомендации разработала рабочая группа, состоящая из ведущих экспертов в области акушерства и гинекологии, а также педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний.
В министерстве также подчеркнули, что важно пройти вакцинацию на этапе планирования беременности.
"Подчеркнем, что нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что частота преждевременных родов у заболевших коронавирусом невакцинированных беременных женщин составляет 15–20%.
"Частота осложнений беременности при этом не отличается от общепопуляционной: не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений у женщин, вакцинированных от COVID-19 во время беременности, по сравнению с невакцинированными", – говорится в сообщении.
О безопасности вакцины против коронавируса "Спутник V" для репродуктивного здоровья мужчин и женщин ранее заявляла главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Кулакова Наталия Долгушина. По ее словам, участниками исследования стали 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста.
Минздрав порекомендовал прививать беременных из группы риска с 22 недель
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