Эксперт заявил, что вакцинация беременных защитит от тяжелых последствий COVID-19

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Вакцинированные от коронавируса беременные женщины будут защищены от тяжелых последствий инфекции. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных. В мире накоплено достаточно данных о влиянии вакцинации на плод. Поэтому иммунизация мам, именно своевременная иммунизация будущих мам, это надежная возможность защитить", – приводит ТАСС слова эксперта.

Специалист добавил, что речь также идет о защите от возможных выкидышей. При этом Тотолян призвал брать во внимание тот факт, что некоторым женщинам по медицинским показаниям прививка не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что применять вакцину "Спутник V" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

