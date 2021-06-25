РСПП и ФНПР попросили ввести в РФ обязательную вакцинацию взрослых

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех взрослых граждан.

Как сообщает РИА Новости, организации подготовили совместное письмо к правительству, в котором обратились к трудящимся, работодателям и членам правительства.

"Правительству РФ – принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител", – указано в заявлении.

В организациях подчеркнули, что данная мера помогла бы остановить распространение коронавирусной инфекции, а также поспособствовала восстановлению экономики и рынка труда.

Кроме того, РСПП и ФНПР призвали трудоустроенных граждан страны пройти процедуру вакцинации. В организации процесса важная роль, считают в союзе и федерации, отводится работодателям.

Ранее стало известно, что указом мэра Москвы в столице вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников организаций – при подсчете не учитываются привитые граждане. За нарушение данной меры предусмотрена административная ответственность.