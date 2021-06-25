В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, кроме вакцинировавшихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве вводят дистанционный режим работы для 30% сотрудников. Об этом говорится в постановлении мэра столицы.

Сотрудники, которые прошли вакцинацию против коронавируса, смогут работать в обычном режиме.

Работодателям, нарушившим предписание московских властей о переводе на удаленную работу сотрудников, грозит административная ответственность.

Также Сергей Собянин продлил запрет на работу заведений общепита в столице с 23:00 до 06:00, а также на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Ранее сообщалось, что вернуть сотрудников на удаленную работу в июле планируют 29% российских работодателей. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом "Зарплата.ру".

В конце прошлой недели Минтруд назвал регионы – лидеры по числу работников на удаленке. Первое место заняла Москва. На втором – Санкт-Петербург, на третьем – Подмосковье. В первую пятерку также вошли Свердловская и Новосибирская области.