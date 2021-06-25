Треть работодателей в России собирается вернуть сотрудников на удаленку

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Вернуть сотрудников на удаленную работу в июле планируют 29% российских работодателей. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом "Зарплата.ру", передает ТАСС.

"Кроме того, 14% респондентов признались, что в июне в компании были зафиксированы новые заболевшие, 3% рассказали, что компания компенсирует затраты сотрудников на анализ на COVID-19 и 2% предоставляют сотрудникам выходной для вакцинации", – отмечают аналитики.

Помимо этого, более половины работодателей – 53% – собираются сохранить дистанционный формат работы до осени, 21% – до зимы. Больше всего сотрудников, которые снова хотят трудиться удаленно, зафиксировали в финансовом секторе, продажах и IT.

В конце прошлой недели Минтруд назвал регионы – лидеры по числу работников на удаленке. Первое место заняла Москва. На втором – Санкт-Петербург, на третьем – Подмосковье. В первую пятерку также вошли Свердловская и Новосибирская области.