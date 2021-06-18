Минтруд назвал регионы-лидеры по числу работников на удаленке

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом люди все чаще выбирают удаленку. В Москве таких сотрудников больше всего.

Регионы, где дистанционный режим работы особенно популярен, назвал Минтруд. После столицы идет Петербург, затем Подмосковье, Свердловская и Новосибирская области.

В ведомстве отметили, что сегодня почти три миллиона человек трудятся удаленно, что практически в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из дома работают в основном программисты, а также сотрудники сферы финансовых услуг и образования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.