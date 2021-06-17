Сергунина: более 125 тыс добровольцев присоединились к команде "Мосволонтера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Добровольцами столичного центра "Мосволонтер" стали уже более 125 тысяч горожан, большинство из которых – люди до 30 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что вызовы, с которыми из-за пандемии столкнулись города по всему миру, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества в столице.

"Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель – поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота. Сегодня число горожан, присоединившихся к "Мосволонтеру", превышает 125 тысяч", – отметила она.

Больше всего волонтеров среди работающих жителей – 43,4%, свыше 27,4% – студенты. Кроме того, 15,7% городских помощников – это школьники, а остальные – пенсионеры и неработающие горожане.

Почти половина помощников имеют высшее образование – 48,7%. Неполное высшее есть у 17,2% волонтеров. Среднее общее или профессиональное образование получили 18,1% добровольцев. Самыми популярными направлениями добровольческой деятельности стали социальное, культурное и спортивное.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч волонтеров присоединились к столичной акции "Помощники вакцинации" за время ее существования. Добровольцы помогают жителям города сориентироваться в мобильных пунктах вакцинации в ГУМе и фуд-молле "Депо", а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.

По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, во время праздников добровольцы были готовы выходить на помощь каждый день. Волонтеры работают ежедневно в две смены.

Для того чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации", нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер". Сделать это может любой желающий старше 14 лет. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.