Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Аэропорт Внуково вновь принимает и отправляет рейсы в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации.

Согласно сообщению ведомства, в воздушной гавани сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Данные меры вводились в аэропорту для обеспечения безопасности полетов, из-за чего авиагавань отправляла и принимала воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами.

Ранее аналогичные ограничения вводились в Домодедове. Тогда воздушная гавань также принимала и отправляла самолеты по согласованию. Позже меры на прием и выпуск судов были отменены.

