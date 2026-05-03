Bild: Мерц резко ответил больной раком женщине на вопрос о здравоохранении

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hauke-Christian Dittrich

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил больной онкологией женщине на вопрос о реформе в системе здравоохранения. Об этом сообщила газета Bild.

"Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения – но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул", – подчеркнули журналисты.

По их словам, женщина рассказала про свое заболевание. Она также пожаловалась, что едва может позволить похороны. Жительница Германии возмутилась намерениям правительства страны снизить расходы на здравоохранение, подняв зарплаты министрам.

В свою очередь, Мерц указал, что правительство никогда не планировало поднимать зарплату министрам. Однако слово "никогда" канцлер повторил пять раз.

Ранее Мерц заявил, что жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. Он обратил внимание, что иллюзия бесконечного процветания однажды исчезнет, а некоторые вещи в стране уже необходимо менять.

При этом канцлер не исключил, что подвергнется критике за свои слова. Однако, добавил он, ситуация серьезная, поэтому молчать в данном случае нельзя.

