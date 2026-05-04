Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Политика

США задействуют 15 тысяч военных в операции в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/Lindasj2

Соединенные Штаты направят 15 тысяч военных, эсминцы и авиацию для проведения операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В ведомстве подтвердили, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени и она нацелена на вывод застрявших в проливе судов.

По данным CENTCOM, также в состав военных сил войдут многодоменные беспилотные платформы, более 100 самолетов и вертолетов наземного и морского базирования.

Ранее о начале операции объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, военное вмешательство необходимо для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Американский лидер подчеркнул, что США гарантируют безопасный проход иностранных кораблей через ограниченные воды, чтобы международная коммерческая деятельность могла возобновиться.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика