Мерц назвал новые пошлины Трампа ударом по всему Евросоюзу

Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал новые торговые ограничения, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, как удар, направленный против всей Европы. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

По словам канцлера, американский лидер теряет терпение из-за затягивания переговорного процесса. Мерц напомнил, что еще в августе 2025 года стороны договорились заключить таможенное соглашение, однако Евросоюз до сих пор не подписал документ, постоянно выдвигая новые условия. В результате, как подчеркнул он, США уже готовы к сделке, тогда как европейская сторона – нет.

Мерц добавил, что в 2026 году у него запланированы личные встречи с Трампом, в том числе в июне на саммите "Большой семерки" во Франции и в июле на саммите НАТО в Турции, где у сторон будет возможность напрямую обсудить торговые разногласия.

Также глава немецкого правительства призвал не драматизировать ситуацию и выразил сдержанный оптимизм относительно скорого разрешения торгового конфликта.

Ранее Трамп объявил о повышении до 25% пошлин на автомобили и грузовики из ЕС. При этом, как подчеркнул президент, данные меры не затронут машины, произведенные европейскими компаниями на территории США.