Новости

Новости

18 апреля, 21:56

Политика

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до полного снятия блокады США

Фото: AP Photo/Asghar Besharati

Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера субботы, 18 апреля, до полного снятия блокады со стороны США. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.

Там предупредили, что ни одному судну нельзя будет покидать места стоянки в Персидском заливе и Оманском море. Приближение в проливу Тегеран будет рассматривать как "сотрудничество с врагом" и примет соответствующие меры.

США начали блокаду канала 13 апреля в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

