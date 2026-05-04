04 мая, 05:24

Политика

В ГД предложили установить особый правовой режим для впервые зарегистрированных ИП

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР выступил с инициативой по смягчению ответственности для граждан, впервые регистрирующих индивидуальное предпринимательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова.

Парламентарий предлагает заменить денежные взыскания на предупреждения в течение первого года деятельности ИП. Согласно инициативе, начинающим бизнесменам будет предоставляться 30 дней на устранение технических нарушений, допущенных при выборе системы налогообложения, расчете предельных лимитов дохода или нарушении сроков подачи деклараций. Исключение составят лишь случаи умышленного сокрытия доходов – за это ответственность сохранится в полном объеме.

Автор инициативы отметил, что новички, в отличие от опытных коллег, часто не имеют практики общения с фискальными органами и редко могут позволить себе услуги профессионального бухгалтера. Это приводит к частым ошибкам, незначительный характер которых, однако, влечет серьезные санкции.

По мнению Чернышова, принятие таких мер позволит сформировать более комфортную среду для легального входа в предпринимательство, снизить число закрытых на старте микропредприятий и укрепить экономику за счет притока новых участников рынка.

Ранее Госдума приняла закон, временно освобождающий от НДС часть предпринимателей. До 31 декабря 2026 года от налога хотят освободить организации и ИП в сфере общепита на УСН и ПСН. Кроме того, предпринимателям больше не нужно будет соблюдать требование о соответствии уровня средней зарплаты средней зарплате по своему региону.

политикаэкономика

