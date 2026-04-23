"Известия": Совфед предложил увеличить штрафы за обман потребителей в 10 раз

В России предложили ужесточить ответственность бизнеса за введение потребителей в заблуждение, увеличив штрафы в 10 раз. С таким предложением комитет Совфеда по регламенту обратился в кабмин РФ, сообщает газета "Известия".

Речь идет об указании недостоверной информации о свойствах товаров: например, если продукция заявлена как говяжья колбаса, а по факту она оказывается свиной.

По данным Совфеда, россияне все чаще сталкиваются с обманом из-за того, что характеристики продукции на упаковке или документации не соответствуют ее реальному составу. Такие случаи подрывают доверие к российским производителям и ритейлу, а также несут риски для здоровья населения.

При этом санкции за введение потребителей в заблуждение, которые установлены статьей 14.7 КоАП РФ, не пересматривались с 2014 года, несмотря на накопленную за эти годы инфляцию в 130%. Сенаторы указали, что размер этих штрафов – от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц – фактически декриминализуют обман потребителей, так как их уплата выгоднее, чем соблюдение требований.

Увеличение штрафов за обман потребителей и скрытое изменение свойств продукции будет стимулировать бизнес воздерживаться от нарушений и вести себя добросовестно, считают в СФ.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании приняла законопроект, который позволит штрафовать за продажу маркированных товаров после получения сведений об истечении срока их годности от системы мониторинга.

Российское правительство также внесло в Госдуму два законопроекта, которые направлены на усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, один из проектов вводит реестр организаций и ИП, систематически нарушающих требования о применении ККТ.