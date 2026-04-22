Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 07:15

Юрист Сбитнев: штраф грозит за присвоение бесплатных пакетов в магазине

Фото: 123RF.com/gorosi

Присвоение большого количества бесплатных пакетов в магазине грозит покупателю штрафом или арестом до 15 суток. Об этом рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

Продавец обязан предоставлять покупателям бесплатные пакеты для весовых товаров. Тем не менее их использование не может превышать необходимое для упаковки количество.

"Лицо, взявшее значительное количество пакетов в магазине, например один или два рулона пакетов, может быть привлечено к ответственности за мелкое хищение", – приводит ТАСС слова юриста.

Сбитнев уточнил, что административная ответственность будет грозить только в случае, если стоимость хищения не будет превышать 2,5 тысячи рублей. Тогда покупателю могут назначить штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Однако если сумма похищенного превышает 2,5 тысячи рублей, то гражданина могут привлечь к уголовной ответственности, добавил эксперт.

Продавец также может подать иск о взыскании неосновательного обогащения с покупателя. Однако при незначительном ущербе расходы на судебный процесс будут больше, чем стоимость пакетов, заключил Сбитнев.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании приняла законопроект, который позволит штрафовать за продажу маркированных товаров после получения сведений об истечении срока их годности от системы мониторинга.

Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь в случае выявления нарушений индивидуальному предпринимателю (ИП) придется оплачивать штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый товар, а юрлицу – 20 тысяч рублей.

