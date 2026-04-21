Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 14:37

Политика

ГД приняла проект о штрафах за продажу просроченных маркированных товаров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Госдума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании приняла законопроект, который позволит штрафовать за продажу маркированных товаров после получения сведений об истечении срока их годности от системы мониторинга.

Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Теперь в случае выявления нарушений индивидуальному предпринимателю (ИП) придется оплачивать штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый товар, а юрлицу – 20 тысяч рублей.

Также ИП и юрлица могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей за продажу за день не более 100 единиц табака и сигарет с маркировкой ниже максимальной розничной цены и электронной табачной продукции ниже розничной цены после получения оповещения от системы мониторинга.

При этом если будет продано от 100 до 1 000 единиц табака ниже минимально установленной цены, штраф может достигнуть 50 тысяч рублей. А в случае продажи более 1 тысячи – 500 тысяч рублей.

Помимо этого, появится статья КоАП, согласно которой штраф будут получать продавцы, не зарегистрированные в системе мониторинга, но торгующие товарами с маркировкой. В этом случае размер штрафа составит 50 тысяч рублей, если за месяц продано свыше 10 тысяч табачной продукции через одну кассу.

В пояснительной записке сказано, что законопроект был подготовлен для исполнения указания президента РФ о внедрении инструментов цифровой маркировки в контрольно-надзорную деятельность. Новые правила помогут быстро реагировать на правонарушения.

Ранее в список товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", вошли мясо и колбасные изделия. Это решение было принято для борьбы с нелегальным оборотом такой продукции. Покупатели смогут получать сведения о товаре и проверять законность его реализации в помощью мобильного приложения "Честный знак".

Какие нововведения в маркировке ждут рынок с 1 мая

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика