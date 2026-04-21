ГД приняла проект о штрафах за продажу просроченных маркированных товаров

Госдума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании приняла законопроект, который позволит штрафовать за продажу маркированных товаров после получения сведений об истечении срока их годности от системы мониторинга.

Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Теперь в случае выявления нарушений индивидуальному предпринимателю (ИП) придется оплачивать штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый товар, а юрлицу – 20 тысяч рублей.

Также ИП и юрлица могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей за продажу за день не более 100 единиц табака и сигарет с маркировкой ниже максимальной розничной цены и электронной табачной продукции ниже розничной цены после получения оповещения от системы мониторинга.

При этом если будет продано от 100 до 1 000 единиц табака ниже минимально установленной цены, штраф может достигнуть 50 тысяч рублей. А в случае продажи более 1 тысячи – 500 тысяч рублей.

Помимо этого, появится статья КоАП, согласно которой штраф будут получать продавцы, не зарегистрированные в системе мониторинга, но торгующие товарами с маркировкой. В этом случае размер штрафа составит 50 тысяч рублей, если за месяц продано свыше 10 тысяч табачной продукции через одну кассу.

В пояснительной записке сказано, что законопроект был подготовлен для исполнения указания президента РФ о внедрении инструментов цифровой маркировки в контрольно-надзорную деятельность. Новые правила помогут быстро реагировать на правонарушения.

Ранее в список товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", вошли мясо и колбасные изделия. Это решение было принято для борьбы с нелегальным оборотом такой продукции. Покупатели смогут получать сведения о товаре и проверять законность его реализации в помощью мобильного приложения "Честный знак".