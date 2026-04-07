В России расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медицинских изделий

В России расширен перечень медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный документ правительства РФ.

Согласно постановлению, начиная с 1 сентября 2026 года на ряд медицинских изделий будет наноситься маркировка.

Это коснется, в частности, упаковки шприцов, медицинских салфеток, пробирок, масок, воздухоочистителей (включая бактерицидные модели), ортопедической обуви, коронарных стентов, слуховых аппаратов, компьютерных томографов, медицинских перчаток, а также аппаратов для искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных.

Как объяснили в правительстве, это решение принято по просьбам компаний, которые занимаются выпуском и импортом медицинских товаров. Сейчас им приходится работать сразу с двумя видами продукции – маркированной и немаркированной, что замедляет процессы и увеличивает расходы.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба уменьшила цены на 7 распространенных лекарственных препаратов. Решение стало возможным после обновления перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

После введенных изменений стоимость уменьшилась стоимость следующих препаратов – "Полиоксидоний", "Перекись водорода", "Периндоприл", "Морфин", "Сафнело", "Калквенс Т" и "Симбикорт рапихалер".

