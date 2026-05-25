01:18

Стубб заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Евросоюз на предполагаемых переговорах с Россией. Об этом он сообщил в беседе с Yle Radio Suomi.

"Если попросят (выступить переговорщиком между Россией и ЕС. – Прим. ред.), то, вероятно, на это нельзя будет ответить отрицательно", – отметил Стубб.

Глава Финляндии подчеркнул, что ЕС будет готов к переговорам с российской стороной только после того, как Москва возьмет на себя обязательства по прекращению огня.

По информации СМИ, главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить достоинства кандидатов на роль переговорщика с Россией в рамках встречи на Кипре на следующей неделе.

На встрече в том числе рассмотрят "требования" Европы в контексте послевоенных отношений с Россией, красные линии в урегулировании украинского конфликта и предварительные условия для начала переговоров с российскими властями.

Главное

