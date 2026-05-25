Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:59

Политика
Главная / Новости /

FT: Си Цзиньпин резко раскритиковал премьера Японии на встрече с Трампом

Си Цзиньпин на встрече с Трампом подверг резкой критике премьера Японии – СМИ

Фото: AP Photo/Pool AFP/Brendan Smialowski

Председатель КНР Си Цзиньпин во время недавних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити за ремилитаризацию страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава Китая резко повысил тон во время этой темы. Американские чиновники удивились этому, поскольку данная тема не обсуждалась на предшествовавших саммиту встречах. Собеседники издания отмечают, что этот момент стал самым напряженным за все два дня переговоров.

Трамп, в свою очередь, выступил в защиту Такаити, объяснив ее действия "угрозой со стороны КНДР".

Американский лидер посетил Китай с рабочим визитом 13 мая. Поездка стала его первой за 9 лет. Глава Белого дома провел переговоры с Си Цзиньпином, который выразил надежду на пользу от сотрудничества двух государств.

По информации СМИ, Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным "сделал завуалированный выпад в адрес США". В ходе беседы китайский лидер поднял вопросы о расколе, односторонних действиях и гегемонии на международной арене.

Новости мира: Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров на 30 млрд долларов

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика