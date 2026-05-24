Один человек погиб в результате ДТП с участием 13 машин в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Кроме того, 6 человек обратились за медпомощью. По данным ведомства, причиной аварии стал выезд на встречную полосу грузовика с полуприцепом. В подмосковной прокуратуре уточнили, что водитель фуры потерял управление над транспортным средством.

Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств аварии и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В пресс-службе регионального Минтранса предупредили, что из-за ДТП движение на Ярославском шоссе в обе стороны ограничено. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать пути объезда, например, через ЦКАД. На месте аварии задействованы экстренные службы.

13 машин столкнулись на 43-м километре Ярославского шоссе, возле поселка Лесной, 24 мая. По предварительным данным, в аварию попали 2 большегруза и 11 легковых машин. На месте ДТП задействованы спасатели. Автомобилистов попросили соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дороге.

