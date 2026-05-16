NYT: Си Цзиньпин упомянул Путина во время встречи с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин упомянул Владимира Путина во время беседы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.

Си Цзиньпин провел экскурсию для американского лидера по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

На вопрос, часто ли тот принимает иностранных лидеров в резиденции, глава КНР ответил "очень редко". При этом он напомнил, что в 2024 году в этом месте был и президент РФ.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе своего визита американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

В свою очередь, Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Позже в МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом осенью.