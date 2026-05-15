Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья

Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, такое право получат "иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье". Также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона.

Заявление должно подаваться в соответствии с утвержденными указом формами в диппредставительство или консульское учреждение России.

Ранее сообщалось, что более 39 тысяч человек, которые получили российское гражданство, заключили контракты о прохождении военной службы с 2023 года. Из числа впервые принятых в гражданство поставлены на учет более 112 тысяч лиц.

Работа по постановке на воинский учет иностранцев и лиц без гражданства, принятых в гражданство России, ведется совместно с Минобороны.