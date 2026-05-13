13 мая, 16:40

Политика

ГД приняла в I чтении проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственный законопроект, который запрещает выдачу разрешения на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) при наличии любой неснятой или непогашенной судимости. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.

На данный момент отказ в гражданстве могут получить только мигранты, имеющие судимость за умышленное преступление, а РВП и ВНЖ – за тяжкие и особо тяжкие.

Иностранцев обяжут приносить физический документ об отсутствии или наличии судимости. От этого освободят только заявителей младше 14 лет. При подаче на ВНЖ бумагу можно не дублировать, если ее уже предоставляли для получения РВП.

При этом трудовые мигранты, проработавшие в России не меньше года, должны будут дополнительно подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж.

Для граждан Украины предусмотрен временный мораторий. В течение двух лет после вступления нововведений в силу документ о судимости с них требовать не будут.

Закон, если его примут, вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Все заявления, поданные до этого срока, рассмотрят по старым правилам.

Между тем Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект правительства о кратном повышении пошлин для мигрантов. Документ предусматривает повышение пошлины за прием в гражданство с 4,2 до 50 тысяч рублей (в 12 раз), за выдачу разрешения на временное проживание – с 1 920 до 15 тысяч рублей (в 8 раз), за выдачу вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей (в 5 раз).

