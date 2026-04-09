09 апреля, 11:22

Число оснований для выдворения мигрантов из России удвоят

Фото: ТАСС/Олег Елков

Число оснований для выдворения мигрантов из России удвоят, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что 13 апреля Совет Госдумы приступит к рассмотрению законопроекта, согласно которому иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять за ряд правонарушений. Их перечень может быть расширен почти вдвое.

Законопроект предусматривает, что сразу в нескольких статьях появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем.

Например, планируют выдворять иностранных граждан за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, а также призывы к санкционному давлению на РФ и ее граждан, за публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность страны.

Помимо этого, предлагается увеличить штрафы за отдельные правонарушения, в том числе за нарушения правил пересечения границ России, правил въезда в страну и режима пребывания, незаконную работу и незаконный прием мигрантов на работу.

Володин подчеркнул, что те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать ее законы. Он также отметил, что с 2024 года было принято 22 федеральных закона, которые направлены на совершенствование миграционной политики.

"Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну", – заключил он.

Ранее МВД подготовило законопроект, согласно которому мигранты будут обязаны заранее уведомить о своем намерении въехать в Россию без визы. В качестве эксперимента такая возможность появилась у иностранных граждан с 30 июня 2025 года.

В рамках законопроекта также предлагается с 1 января 2028 года отменить заполнение миграционных карт, поскольку федеральные органы обмениваются данными в электронном виде. В ведомстве пояснили, что это исключит дублирование функций госведомств и организаций.

