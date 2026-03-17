17 марта, 17:26

МВД предложило обязать иностранцев уведомлять о планах въезда в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

МВД РФ подготовило законопроект, согласно которому мигранты будут обязаны заранее уведомить о своем намерении въехать в Россию без визы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Она напомнила, что в качестве эксперимента такая возможность появилась у иностранных граждан с 30 июня 2025 года.

По ее словам, в рамках законопроекта предлагается с 1 января 2028 года отменить заполнение миграционных карт, потому что федеральные органы обмениваются данными в электронном виде. Кроме того, в России разрабатывается государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина".

Волк подчеркнула, что осуществление соответствующих мер позволит должным образом контролировать пребывание в стране иностранцев, а отмена использования миграционных карт исключит дублирование функций госведомств и организаций.

Ранее СМИ сообщили, что МВД РФ разработало проект поправок в КоАП, которые предполагают усиление ответственности для иностранных граждан за правонарушения, связанные с экстремизмом, а также с угрозой общественной и информационной безопасности. Инсайдеры утверждают, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила эту инициативу.

По словам осведомленных источников, проект предусматривает введение административного наказания в виде выдворения из России для иностранцев, нарушивших законы в области экстремизма и общественной безопасности, а также ужесточение санкций в сфере миграции и защиты государственной границы. Причем для наиболее серьезных правонарушений, таких как публикация экстремистских материалов, предлагается сделать выдворение основным и обязательным наказанием.

