"Ведомости": в России вновь хотят ужесточить миграционную политику

МВД РФ разработало проект поправок в КоАП, которые предполагают усиление ответственности для иностранных граждан за правонарушения, связанные с экстремизмом, а также с угрозой общественной и информационной безопасности. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Инсайдеры утверждают, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила эту инициативу. По их словам, проект предусматривает введение административного наказания в виде выдворения из России для иностранцев, нарушивших законы в области экстремизма и общественной безопасности, а также ужесточение санкций в сфере миграции и защиты государственной границы.

Речь, в частности, идет о составах, связанных с нарушением религиозных норм, принуждением к забастовкам, злоупотреблением свободой СМИ и распространением экстремистского и террористического контента через аудиовизуальные платформы, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Причем для наиболее серьезных правонарушений, таких как публикация экстремистских материалов, предлагается сделать выдворение основным и обязательным наказанием.

Вместе с тем нововведение направлено на ускорение судебного рассмотрения дел, связанных с выдворением. В случаях, когда действия нарушают конституционные принципы, например, участие в работе нежелательной иностранной организации, предлагается отказаться от обязательной оценки личности нарушителя и обстоятельств дела при принятии решения о применении этой меры, сделав ее безальтернативной.

По уточнению Груздева, законопроект также предполагает увеличение размеров административных штрафов по главе 18 КоАП РФ. Например, санкции за нарушение режима пребывания по простым составам предлагается поднять с 2–5 тысяч до 4–7 тысяч рублей, а за квалифицированное – с 5–7 тысяч до 7–9 тысяч рублей.

При этом данный законопроект является не первым шагом к усилению ответственности иностранных граждан с 2024 года, напомнила адвокат Анна Минушкина, объяснив, что миграционное законодательство претерпело значительные изменения еще в феврале 2025-го. В частности, полномочия по назначению административного выдворения за пределы РФ были переданы должностным лицам органов внутренних дел, а не судам.

По мнению эксперта, в этой инициативе важно не только ужесточение санкций, но и изменение процедуры административного выдворения. В настоящее время ходатайство о принудительной экстрадиции подается в суд и рассматривается судьей. Законопроект же предлагает передать это полномочие сотрудникам МВД России или пограничной службы. Более того, по некоторым составам вводится новая мера, согласно которой административное выдворение может быть назначено только в форме контролируемого выдворения.

"Это абсолютно новое в законодательстве", – подчеркнула Минушкина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин еще в середине марта заявлял, что на рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект об усилении требований к трудовым мигрантам в России. Инициатива, по его словам, предлагает обязать их содержать себя и свою семью, проживающую на территории РФ, на уровне прожиточного минимума региона и вносить авансовый платеж за патент.

При этом при невыполнении условий патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы. Кроме того, налоговые органы и МВД будут обязаны проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у трудового мигранта.

