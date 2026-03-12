Форма поиска по сайту

12 марта, 11:02

Политика

Володин назвал возможные изменения в миграционном законодательстве

Фото: kremlin.ru

На рассмотрении Госдумы находится законопроект об усилении требований к трудовым мигрантам в России. Об этом в своем канале в MAX рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Предлагается обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории России, на уровне, установленном в регионе (прожиточный минимум х региональный коэффициент). А также вносить за каждого фиксированный авансовый платеж", – написал спикер ГД.

При этом при невыполнении условий патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы.

Кроме того, налоговые органы и МВД будут обязаны проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у трудового мигранта. Ужесточаются условия для мигрантов, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство.

По словам Володина, предлагаемые меры помогут в борьбе с нелегальной миграцией.

Согласно статистике МВД, в 2025 году иностранцы оформили 2,3 миллиона патентов для работы в России. Этот показатель на 9% больше, чем в 2024 году. Каждый такой мигрант внес в бюджет авансовый платеж по НДФЛ, общая сумма составила 172 миллиарда рублей.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Помимо прочего, документом предлагается обязать их детей по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней или оформить патент.

Более того, проектом предусматривается аннулирование ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи.

Читайте также


политика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

