Володин назвал возможные изменения в миграционном законодательстве

Фото: kremlin.ru

На рассмотрении Госдумы находится законопроект об усилении требований к трудовым мигрантам в России. Об этом в своем канале в MAX рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Предлагается обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории России, на уровне, установленном в регионе (прожиточный минимум х региональный коэффициент). А также вносить за каждого фиксированный авансовый платеж", – написал спикер ГД.

При этом при невыполнении условий патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы.

Кроме того, налоговые органы и МВД будут обязаны проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у трудового мигранта. Ужесточаются условия для мигрантов, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство.

По словам Володина, предлагаемые меры помогут в борьбе с нелегальной миграцией.

Согласно статистике МВД, в 2025 году иностранцы оформили 2,3 миллиона патентов для работы в России. Этот показатель на 9% больше, чем в 2024 году. Каждый такой мигрант внес в бюджет авансовый платеж по НДФЛ, общая сумма составила 172 миллиарда рублей.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Помимо прочего, документом предлагается обязать их детей по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней или оформить патент.

Более того, проектом предусматривается аннулирование ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи.