Мэр Москвы сообщил об устранении уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Количество уничтоженных украинских беспилотников на подлете к столице возросло до 25 после ликвидации еще трех БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – подчеркнул мэр.

Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

На фоне налетов дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу. Позже авиагавани Внуково и Домодедово возобновили деятельность по приему и выпуску рейсов.

