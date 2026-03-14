Собянин сообщил об уничтожении уже 14 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали еще 6 БПЛА, которые днем в субботу, 14 марта, летели в сторону столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов дронов задействованы специалисты экстренных служб.

БПЛА атаковали столицу утром 14 марта. Сперва силы ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву, а после – еще два.

Спустя время Собянин сообщил о нейтрализации еще одного дрона, а позднее – еще трех БПЛА.

